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РИА Новости
Война в Сирии

Соглашение Турции и США снизило уровень насилия в Сирии, считают в НАТО

13:02 23.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. НАТО считает, что именно соглашение между Турцией и США по северу Сирии привело к значительному снижению насилия в регионе, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии.
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"Я приветствую значительное сокращение масштабов насилия после совместного заявления Турции и США. Важно, чтобы все силы на местах действовали сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права", - заявил он в среду журналистам.
По его словам, "недавние события подчеркивают настоятельную необходимость политического урегулирования".
При этом он отметил, что важно "сохранить те успехи, которые были совместно достигнуты в борьбе с ИГ*".
Ранее на пресс-конференции Столтенберг воздержался от оценки российско-турецкого меморандума по северо-востоку Сирии, заявив, что это делать преждевременно.
Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоНАТОВладимир ПутинТурцияСирияЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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