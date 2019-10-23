Соглашение Турции и США снизило уровень насилия в Сирии, считают в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. НАТО считает, что именно соглашение между Турцией и США по северу Сирии привело к значительному снижению насилия в регионе, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии.

"Я приветствую значительное сокращение масштабов насилия после совместного заявления Турции и США. Важно, чтобы все силы на местах действовали сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права", - заявил он в среду журналистам.

По его словам, "недавние события подчеркивают настоятельную необходимость политического урегулирования".

При этом он отметил, что важно "сохранить те успехи, которые были совместно достигнуты в борьбе с ИГ*".

Ранее на пресс-конференции Столтенберг воздержался от оценки российско-турецкого меморандума по северо-востоку Сирии, заявив, что это делать преждевременно.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.