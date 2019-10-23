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РИА Новости

В Челябинскую область завезли почти 300 килограммов колбасы с вирусом АЧС

12:56 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВареная колбаса на мясоперерабатывающем комбинат
Вареная колбаса на мясоперерабатывающем комбинат
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Почти 300 килограммов колбасы с ДНК вируса африканской чумы свиней завезли из Калужской области в Челябинскую, продукция может находиться в 136 торговых точках, сообщила в среду пресс-служба управления Россельхознадзора.
"В сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции АО "Итера" (колбаса вареная "Бутербродная"), было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней… Удалось установить, что партия была изготовлена 5 октября, поступила в Челябинскую область 11 октября по электронному ветеринарному свидетельству в количестве 285,6 килограмма. На момент поступления информации фактически продукция на складе отсутствовала по причине списания продукции через инвентаризацию в ФГИС "Меркурий". Большая вероятность, что продукция находится в торговых точках ООО "Южурал-Торг", зарегистрированных в системе "Цербер", которых 136", - говорится в сообщении.
Сотрудниками управления Россельхознадзора и управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области предпринимаются срочные меры по выявлению остатков данной продукции, уточняется в сообщении.
Предприятию ООО "Южурал-Торг" вручено предписание от 21 октября с указанием ожидания решения о порядке и месте уничтожения данной продукции, добавляет пресс-служба. Россельхознадзор просит жителей региона быть внимательнее.
Свиньи
17 октября, 11:36РИА Новости
В Приморье зарегистрировали вспышку АЧС
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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РоссельхознадзорМинистерство сельского хозяйства РФКалужская областьЧелябинская областьПроисшествия
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