В Чите открыли второй кванториум на базе детской железной дороги

ЧИТА, 23 окт - РИА Новости. Второй за год кванториум открыли в Чите на базе детской железной дороги, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Для создания этой образовательной площадки в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" региону было выделено 26,5 миллиона рублей. Заниматься техническим творчеством в новом кванториуме смогут 400 детей. Образовательный центр включает в себя Робоквантум, Промдизайнквантум, Геоквантум и Хайтек. Ведется набор школьников от 12 лет", - говорится в сообщении.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на открытии отметил, что техническое образование имеет стратегическое значение для развития страны.

"Кванториум даст детям возможность изучать сложные устройства, механизмы, узнавать, как работают взрослые. Целый ряд технических и инженерных специальностей представлен на одной площадке, дети могут им обучиться. Радует, что есть такие центры в городе", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Уточняется, что в промдизайнквантуме дети научатся проектировать окружающий предметный мир и взаимодействовать с ним, решать прикладные задачи, соединять технологичность и эстетичность в одном изделии. Обучающиеся геоквантума работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС, строят 3D-города, решают задачи по экологии, истории, маркетингу, городской среде, сельскому хозяйству. Робоквантум поможет детям изучить передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования. Они будут заниматься конструированием и программированием роботов. В направлении Хайтек обучают основам инженерии и изобретательства, черчения и создания 2D- и 3D-моделей, работы в системах CAD/CAM.

В пресс-службе отметили, что дополнительное финансирование для создания кванториума было направлено компанией "Российские железные дороги".

"Площадки Кванториума сделаны в современном стиле. Нам нужны ребята, которые увлечены техническими специальностями. Мы надеемся, что теперь новые идеи и инновации забайкальцев будут внедряться более эффективно и оперативно", - приводит пресс-служба слова начальника Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Александра Скачкова.

Ранее на базе детского технопарка Забайкальского края открылся первый "Кванториум" по модели "Стандарт", который включает в себя Автоквантум, Аэроквантум, Промробоквантум, IТ-квантум, Космоквантум, а также VR/AR–квантум, дополненную виртуальную реальность и хай-тек цех.