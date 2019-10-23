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РИА Новости

Володин прокомментировал повышение налога на ввоз пальмового масла в Россию

12:36 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает правильным новое повышение налога на ввоз пальмового масла в РФ.
"Да, мы повысили налог на ввоз пальмового масла, и было бы правильно повысить еще, чтобы меньше народ травили", - сказал Володин в среду на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался проект бюджета на 2020 год.
Cтавка налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла с 1 октября в России повышена до 20% с действовавшего до этого льготного уровня в 10%, соответствующий закон, предусматривающий увеличение ставки, президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияЭкономика
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