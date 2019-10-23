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РИА Новости
Ленинградская область

В Ленобласти предприятиям компенсируют половину выплат зарплат молодежи

12:36 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. В рамках программы по содействию трудоустройству выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования служба занятости Ленобласти в текущем году компенсирует работодателям 50% затрат на выплаты зарплат молодым специалистам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в этом году около 70 выпускников, не имеющих опыта работы по профессии, были трудоустроены Биржей труда Ленинградской области.
"В рамках программы служба занятости компенсирует работодателю 50% затрат на выплату зарплаты молодому специалисту. При этом размер компенсации не может превышать размер минимальной заработной платы, установленный в Ленинградской области, с учетом сумм страховых взносов",- уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что в этом году вакантные рабочие места молодым специалистам предложили крупные предприятия региона: ООО "БЭМП", ООО "Лужское предприятие "Бриз", ООО "Пикалевский глиноземный завод", ООО "КИНЕФ", АО "Тихвинский вагоностроительный завод" и другие. Основное требование к выпускникам, желающим попробовать себя на практике – отсутствие опыта по полученной профессии в течение трех лет с момента получения диплома. Для трудоустройства по программе необходимо обратиться в филиал Биржи труда района.
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"Предоставление субсидий работодателям осуществляется в рамках программы "Содействие трудоустройству граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке". Субсидии предоставляются работодателям – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями ",- пояснили в пресс-службе.
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