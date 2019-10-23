В Ленобласти предприятиям компенсируют половину выплат зарплат молодежи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. В рамках программы по содействию трудоустройству выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования служба занятости Ленобласти в текущем году компенсирует работодателям 50% затрат на выплаты зарплат молодым специалистам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в этом году около 70 выпускников, не имеющих опыта работы по профессии, были трудоустроены Биржей труда Ленинградской области.

"В рамках программы служба занятости компенсирует работодателю 50% затрат на выплату зарплаты молодому специалисту. При этом размер компенсации не может превышать размер минимальной заработной платы, установленный в Ленинградской области, с учетом сумм страховых взносов",- уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году вакантные рабочие места молодым специалистам предложили крупные предприятия региона: ООО "БЭМП", ООО "Лужское предприятие "Бриз", ООО "Пикалевский глиноземный завод", ООО "КИНЕФ", АО "Тихвинский вагоностроительный завод" и другие. Основное требование к выпускникам, желающим попробовать себя на практике – отсутствие опыта по полученной профессии в течение трех лет с момента получения диплома. Для трудоустройства по программе необходимо обратиться в филиал Биржи труда района.