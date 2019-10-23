Россия готова развивать совместные проекты с Африкой, заявил Орешкин

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия готова развивать совместные с африканскими партнерами проекты, которые будут повышать качество жизни на этом континенте, заявил в ходе пленарного заседания форума "Россия — Африка" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Те компетенции, которые есть у России, они могут помочь реализовать те задачи, которые стоят перед каждой африканской страной. ...У России нет задачи навязать какие-то услуги или какие-то товары, Россия готова совместно с африканскими партнерами реализовывать те проекты, которые будут повышать качество жизни в Африке", - сказал он.

Орешкин добавил, что продолжительный период стагнации в российско-африканских отношениях подходит к концу.

"Был длинный период времени, когда взаимоотношения экономические между России и Африки взяли паузу. ...За последние пять лет идет уже процесс удвоения объемов торговли, то есть процесс возобновления, восстановления тех глубоких связей, которые у нас были, уже на лицо", - объяснил он.

Тем не менее, глава Минэкономразвития добавил, что тот уровень сотрудничества, который уже достигнут, не раскрывает всего потенциала, который есть и на российской и на африканской стороне.