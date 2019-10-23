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РИА Новости

Россия готова развивать совместные проекты с Африкой, заявил Орешкин

12:32 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия готова развивать совместные с африканскими партнерами проекты, которые будут повышать качество жизни на этом континенте, заявил в ходе пленарного заседания форума "Россия — Африка" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Те компетенции, которые есть у России, они могут помочь реализовать те задачи, которые стоят перед каждой африканской страной. ...У России нет задачи навязать какие-то услуги или какие-то товары, Россия готова совместно с африканскими партнерами реализовывать те проекты, которые будут повышать качество жизни в Африке", - сказал он.
Орешкин добавил, что продолжительный период стагнации в российско-африканских отношениях подходит к концу.
"Был длинный период времени, когда взаимоотношения экономические между России и Африки взяли паузу. ...За последние пять лет идет уже процесс удвоения объемов торговли, то есть процесс возобновления, восстановления тех глубоких связей, которые у нас были, уже на лицо", - объяснил он.
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Тем не менее, глава Минэкономразвития добавил, что тот уровень сотрудничества, который уже достигнут, не раскрывает всего потенциала, который есть и на российской и на африканской стороне.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Максим ОрешкинАфрикаРоссияЭкономика
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