Депутат Рады обвинил Порошенко в получении взятки в 150 миллионов долларов

"Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа. <…> Ну а потом Петр Инкогнито взял 150 миллионов долларов кешем и еще немного евробондами", — пояснил депутат.