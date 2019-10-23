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РИА Новости

Депутат Рады обвинил Порошенко в получении взятки в 150 миллионов долларов

12:27 23.10.2019 (обновлено: 15:48 23.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в получении взятки в размере 150 миллионов долларов.
В фейсбуке Герус пишет, что после прихода Порошенко к власти на Украине начались перебои с поставками электроэнергии. На фоне этого в конце 2014 года Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины разрешила импорт электричества из России.

"Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа. <…> Ну а потом Петр Инкогнито взял 150 миллионов долларов кешем и еще немного евробондами", — пояснил депутат.

В 2015 году Украина прекратила импорт электроэнергии из России.
Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивских островах под именем Mr. Petro Incognito. По данным журналистов, отдых обошелся ему по меньшей мере в полмиллиона долларов.
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