В правительстве Крыма создадут комитет по делам молодежи

"Функционировать в полном объеме госкомитет начнет с 1 января 2020 года. Руководство и состав создаваемого комитета будут сформированы из молодых активных крымчан, которые уже успели зарекомендовать себя в практической деятельности. Соответствующий указ мной подписан", - подчеркнул Аксенов.