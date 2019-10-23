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РИА Новости

В правительстве Крыма создадут комитет по делам молодежи

12:26 23.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Государственный комитет по делам молодежи создадут в структуре крымского правительства, его сформируют из молодых активных крымчан, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее молодежной политикой занималось министерство образования, науки и молодежи республики.
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"В целях совершенствования реализации государственной молодежной политики создается государственный комитет по делам молодежи как уполномоченный орган исполнительной власти в количестве 25 штатных единиц", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие 5 лет.
По его словам, в состав комитета перейдут в том числе сотрудники упраздняемого подразделения министерства образования, науки и молодежи.
"Функционировать в полном объеме госкомитет начнет с 1 января 2020 года. Руководство и состав создаваемого комитета будут сформированы из молодых активных крымчан, которые уже успели зарекомендовать себя в практической деятельности. Соответствующий указ мной подписан", - подчеркнул Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
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