В правительстве Крыма создадут комитет по делам молодежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Государственный комитет по делам молодежи создадут в структуре крымского правительства, его сформируют из молодых активных крымчан, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее молодежной политикой занималось министерство образования, науки и молодежи республики.
"В целях совершенствования реализации государственной молодежной политики создается государственный комитет по делам молодежи как уполномоченный орган исполнительной власти в количестве 25 штатных единиц", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие 5 лет.
По его словам, в состав комитета перейдут в том числе сотрудники упраздняемого подразделения министерства образования, науки и молодежи.
"Функционировать в полном объеме госкомитет начнет с 1 января 2020 года. Руководство и состав создаваемого комитета будут сформированы из молодых активных крымчан, которые уже успели зарекомендовать себя в практической деятельности. Соответствующий указ мной подписан", - подчеркнул Аксенов.