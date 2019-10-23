Путин на встрече с главой ЮАР отметил недостаточный объем товарооборота

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР заявил, что объем товарооборота двух стран в 1 миллиард долларов недостаточен, и выразил надежду, что контакты между странами придадут импульс для сотрудничества.

На встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой Путин отметил рост товарооборота по итогам прошлого года на 28,5% - до 1 миллиарда долларов. "Но, конечно, этого недостаточно", - заявил Путин, назвав эту цифру слишком маленькой.