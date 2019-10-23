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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин на встрече с главой ЮАР отметил недостаточный объем товарооборота

12:08 23.10.2019 (обновлено: 12:22 23.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР заявил, что объем товарооборота двух стран в 1 миллиард долларов недостаточен, и выразил надежду, что контакты между странами придадут импульс для сотрудничества.
На встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой Путин отметил рост товарооборота по итогам прошлого года на 28,5% - до 1 миллиарда долларов. "Но, конечно, этого недостаточно", - заявил Путин, назвав эту цифру слишком маленькой.
"Мы можем гораздо больше. Надеюсь, контакты дадут импульс для развития", - добавил он.
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