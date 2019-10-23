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РИА Новости

Визитку Путина продают за два миллиона рублей

12:00 23.10.2019 (обновлено: 12:29 23.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
Как указано на официальном портале президента, в этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год.
Визитка двусторонняя, должность и контакты указаны на русском и английском языках.
"Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее", — говорится в описании.
Лот продается в категории "хобби и отдых" и отнесен к типу "вещи знаменитостей, автографы".
Комментариями продавца этой визитной карточки РИА Новости пока не располагает, объявление просмотрели уже более пяти тысяч раз.
На этом же ресурсе также около недели назад за 950 тысяч рублей появился "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы.
Другой продавец просит 200 тысяч рублей за визитку на русском языке времен 1992-1994 годов, где один из телефонов Путина как тогдашнего председателя комитета по внешнем связям записан от руки.
Еще один продавец пытается за 400 тысяч рублей продать аналогичную визитную карточку, которая, как уточняется в объявлении, досталась ему "в начале века" от главы одной из болгарских компаний, которому эту визитку вручил лично Путин.
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7 октября, 02:00РИА Новости
Биография Владимира Путина
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Обсудить 6
Владимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Ну продают, а продадут, так деньги раздайте нищим пенсионерам...
23 октября, 15:12
dkul71
1300001
А где можно продать ваучер-приватизационный чек, выданный мне в 1992 году? Хотелось бы получить за него ту часть активов СССР, которая реально принадлежала каждому гражданину СССР, до проведённой приватизации.
23 октября, 16:00
mmoroz524534
1110001
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