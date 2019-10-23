Визитку Путина продают за два миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. На одном из На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Как указано на официальном портале президента, в этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год.

Визитка двусторонняя, должность и контакты указаны на русском и английском языках.

"Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее", — говорится в описании.

Лот продается в категории "хобби и отдых" и отнесен к типу "вещи знаменитостей, автографы".

Комментариями продавца этой визитной карточки РИА Новости пока не располагает, объявление просмотрели уже более пяти тысяч раз.

На этом же ресурсе также около недели назад за 950 тысяч рублей появился "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы.

Другой продавец просит 200 тысяч рублей за визитку на русском языке времен 1992-1994 годов, где один из телефонов Путина как тогдашнего председателя комитета по внешнем связям записан от руки.