Россия планирует расширить сеть торговых представительств в Африке

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия планирует содействовать работе по сближению торговых режимов и расширять сеть своих торговых представительств на территории Африки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического форума Россия - Африка
"Россия будет всячески содействовать работе по сближению торговых режимов, действующих в рамках африканской зоны свободной торговли и общего рынка Евразийского экономического союза... Российская сторона планирует расширять сеть своих торговых представительств, оказывать поддержку бизнесу, устанавливать новые контакты", - сказал Путин.
Российский президент отметил, что энергичная работа по экономической повестке российско-африканских связей ведется по линии двухсторонних межправительственных комиссий и деловых советов, которые имеются со многими странами Африки.