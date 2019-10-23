Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T12:09Z
https://ria.ru/20191023/1560104055.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/36/1560103656_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_8f61cb4f55ff8b53139a8ab92a39e6c6.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия планирует расширить сеть торговых представительств в Африке

11:52 23.10.2019 (обновлено: 12:09 23.10.2019)
95
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. 23 октября 2019
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия планирует содействовать работе по сближению торговых режимов и расширять сеть своих торговых представительств на территории Африки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического форума Россия - Африка
"Россия будет всячески содействовать работе по сближению торговых режимов, действующих в рамках африканской зоны свободной торговли и общего рынка Евразийского экономического союза... Российская сторона планирует расширять сеть своих торговых представительств, оказывать поддержку бизнесу, устанавливать новые контакты", - сказал Путин.
Российский президент отметил, что энергичная работа по экономической повестке российско-африканских связей ведется по линии двухсторонних межправительственных комиссий и деловых советов, которые имеются со многими странами Африки.
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
11:39Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами
300001
Обсудить 1
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА
Новости
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Лента
новостей
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин на встрече с главой ЮАР отметил недостаточный объем товарооборота
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами
Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Россия - Африка в Сочи
Африканские страны все больше привлекают российский бизнес, заявил Путин
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13Медведев предложил отрегулировать закрытые сети компаний
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
Лента новостейМолния