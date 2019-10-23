Россия планирует расширить сеть торговых представительств в Африке

"Россия будет всячески содействовать работе по сближению торговых режимов, действующих в рамках африканской зоны свободной торговли и общего рынка Евразийского экономического союза... Российская сторона планирует расширять сеть своих торговых представительств, оказывать поддержку бизнесу, устанавливать новые контакты", - сказал Путин.