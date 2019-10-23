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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов

11:49 23.10.2019 (обновлено: 14:20 23.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 17 октября 2018
08:00РИА Новости
Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи
"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.
По его словам, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДолгиВладимир ПутинАфрикаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Давайте смотреть правде в глаза, для Правительства и Президента российские дети менее ценные чем африканские дети.
23 октября, 11:55
Анатолий Сердюков
4613109741
А почему бы и не списать долги , ведь мы первая экономика в мире с высоким уровнем жизни , веселуха продолжается.
23 октября, 11:54
ИСИван Семёнов
30334216434
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