Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин
"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.
По его словам, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.