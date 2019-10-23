Россия за сутки зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – четыре, Латакия – пять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Алеппо – три, Идлиб – семь, Латакия – 11", - говорится в документе.