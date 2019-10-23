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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня в Сирии

11:43 23.10.2019
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© REUTERS / Omar Sanadiki/File PhotoПатруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж
© REUTERS / Omar Sanadiki/File Photo
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 27, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – четыре, Латакия – пять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Алеппо – три, Идлиб – семь, Латакия – 11", - говорится в документе.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию в населенном пункте Рабау провинции Хама, где выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.
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