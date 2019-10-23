Путин: ОАЭ заинтересовались проектами России и Египта в промышленности

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Сочи заявил, что ОАЭ заинтересовались совместными проектами РФ и Египта в сфере промышленности.

Российский лидер указал, что у стран крупные проекты: это и атомная электростанция, и промышленная зона в Египте. "Мы работаем весьма активно по этим направлениям. Имеем в виду вложить 190 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и привлечь до 7 миллиардов долларов", - сказал Путин.

"Совсем недавно был у наших общих друзей в ОАЭ, они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом, тоже будут думать о том, как вписаться в наши общие планы по развитию в сфере промышленности", - сказал российский президент.