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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин: ОАЭ заинтересовались проектами России и Египта в промышленности

11:22 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Сочи заявил, что ОАЭ заинтересовались совместными проектами РФ и Египта в сфере промышленности.
Российский лидер указал, что у стран крупные проекты: это и атомная электростанция, и промышленная зона в Египте. "Мы работаем весьма активно по этим направлениям. Имеем в виду вложить 190 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и привлечь до 7 миллиардов долларов", - сказал Путин.
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"Совсем недавно был у наших общих друзей в ОАЭ, они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом, тоже будут думать о том, как вписаться в наши общие планы по развитию в сфере промышленности", - сказал российский президент.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинОАЭРоссияЕгипетЭкономика
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