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РИА Новости

Россия надеется на принятие концепции по Персидскому заливу до конца года

11:21 23.10.2019
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© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровЮжное побережье Персидского залива
Южное побережье Персидского залива
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Южное побережье Персидского залива. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия надеется на принятие Концепции по безопасности в Персидском заливе до конца года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия-Африка".
В июле МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.
"Мы каких-то определённых сроков не ставим, чтобы не загонять себя в какой-то цейтнот, но я думаю, что здесь фактор времени играет большое значение", - сказал Богданов. Отвечая на вопрос, надеется ли Россия на принятие финального документа до конца года, он сказал: "Конечно, будем стараться".
По его словам, предполагается, что документ будет "общепринятой консенсусной позиционной бумагой, на базе которой можно было бы потом договариваться уже на уровне официальных властей всех вовлечённых стран". "Это арабские страны, Иран, Ирак, Йемен и естественно пять постоянных членов совета безопасности и такие крупные страны как Индия и другие, которые заинтересованы в том, чтобы в этой зоне, которая очень важна для экономики, для поставок энергоносителей в Японию и на Дальний восток, и в Китай, все чувствовали себя спокойно", - отметил замглавы МИД РФ.
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Богданов также упомянул неформальную встречу на уровне политологов и экспертов на площадке института востоковедения РАН.
"Мы видим большой интерес. Сейчас были контакты с руководством ряда стран Персидского залива, Ирана, и их политологи участвовали в этой встрече. Мы намерены определиться с местом и временем проведения следующего такого заседания, потому что они очень важны для того, чтобы восстановились контакты и был интерактивный диалог на базе наших предложений - я имею в виду, что в этом же направлении идут предложения и некоторых других стран - и арабских, и Ирана. Как представляется, задача - все это аккумулировать и учесть интересы всех вовлечённых сторон с тем, чтобы в конечном итоге рабочий документ был консенсусным и дал возможность осуществления на его основе конкретных мероприятий в зоне залива с тем, чтобы все чувствовали себя в безопасности - на базе учёта законных интересов всех стран региона", - заключил он.
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