Россия поможет выполнению соглашения Анкары и Дамаска, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. РФ как гарант сирийского урегулирования будет помогать реализации Аданского соглашения 1998 года между Турцией и Сирией о борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя российского-турецкий меморандум по Сирии.

"Сейчас у нас нет непосредственного контакта с сирийским режимом. И у него нет возможностей и сил претворять Аданское соглашение в жизнь. Поэтому РФ как гарант будет помогать его реализовывать, о чем мы вчера и договорились. Те террористы, которые не уйдут (из зоны безопасности), будут обезврежены", - заявил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu

По его словам, совместное российско-турецкое патрулирование в зоне безопасности в Сирии не ограничено по времени. "Оно будет продолжаться до полного урегулирования", - добавил глава МИД Турции.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.