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РИА Новости
Война в Сирии

Россия поможет выполнению соглашения Анкары и Дамаска, заявил Чавушоглу

11:20 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. РФ как гарант сирийского урегулирования будет помогать реализации  Аданского соглашения 1998 года между Турцией и Сирией о борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя российского-турецкий меморандум по Сирии.
"Сейчас у нас нет непосредственного контакта с сирийским режимом. И у него нет возможностей и сил претворять Аданское соглашение в жизнь. Поэтому РФ как гарант будет помогать его реализовывать, о чем мы вчера и договорились. Те террористы, которые не уйдут (из зоны безопасности), будут обезврежены", - заявил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
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По его словам, совместное российско-турецкое патрулирование в зоне безопасности в Сирии не ограничено по времени. "Оно будет продолжаться до полного урегулирования",  - добавил глава МИД Турции.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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