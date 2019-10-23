Иран приветствует решения Путина и Эрдогана по урегулированию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи

ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости. Тегеран приветствует решения президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по стабилизации обстановки в Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран приветствует любой шаг, который приведет к сохранению территориальной целостности и укреплению национального суверенитета, а также стабилизации обстановки в регионе", - следует из сообщения Мусави.