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РИА Новости
Война в Сирии

Иран приветствует решения Путина и Эрдогана по урегулированию в Сирии

11:15 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости. Тегеран приветствует решения президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по стабилизации обстановки в Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Иран приветствует любой шаг, который приведет к сохранению территориальной целостности и укреплению национального суверенитета, а также стабилизации обстановки в регионе", - следует из сообщения Мусави.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
08:55Сказано в эфире
Политолог: встреча Путина и Эрдогана "перезагрузила" ситуацию Президент Сирии поддержал решения, принятые во вторник на встрече руководителей России и Турции в Сочи. Значение достигнутых договоренностей оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
Положительно оценив решения президентов России и Турции, он выразил надежду, что это поможет устранить обеспокоенность Турции за свою безопасность.
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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