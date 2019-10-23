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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

"РЖД Тур" перевезла 85 тысяч китайцев из Москвы в Санкт-Петербург и обратно

11:08 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 23 окт - Проект "Россия-Китай: главное". С начала года более 85 тысяч туристов из Китая воспользовались услугами "РЖД Тур" для поездки по маршруту Москва — Петербург — Москва, сообщает пресс-служба компании.
Всего за десять месяцев текущего года гости из Поднебесной совершили путешествия в более чем тысяче рейсов российских поездов дальнего следования.
Самое популярное время года для поездок в Россию у китайских туристов – лето. Так, с мая по сентябрь ежедневно из Москвы в Северную столицу и обратно путешествовали в среднем около 400 человек. Туристический бум пришелся на вторую половину июня, тогда ежедневно в обе стороны в среднем проезжали до 650 китайцев.
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