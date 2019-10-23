"РЖД Тур" перевезла 85 тысяч китайцев из Москвы в Санкт-Петербург и обратно

Всего за десять месяцев текущего года гости из Поднебесной совершили путешествия в более чем тысяче рейсов российских поездов дальнего следования.

Самое популярное время года для поездок в Россию у китайских туристов – лето. Так, с мая по сентябрь ежедневно из Москвы в Северную столицу и обратно путешествовали в среднем около 400 человек. Туристический бум пришелся на вторую половину июня, тогда ежедневно в обе стороны в среднем проезжали до 650 китайцев.