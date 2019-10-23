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РИА Новости

Процесс выхода Великобритании из ЕС не затянется на годы, считает эксперт

10:57 23.10.2019
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© Hannah McKayПротивники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне
© Hannah McKay
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза не может затянуться на годы, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь она подлежит ратификации парламентом Великобритании и Европарламентом.
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Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло положительных результатов, а рассмотрение документа, которое могло состояться в понедельник, так и не состоялось. Во вторник депутаты отказались рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал премьер Борис Джонсон, одобрив в принципе текст предложенного премьером соглашения с ЕС. Великобритания при этом попросила ЕС отложить Brexit до конца января.
"Все-таки я не думаю, что такие отсрочки могут затянуться на длительные годы. Сейчас речь в этой петиции, которую послал Борис Джонсон, о 31 января 2020 года. Кто-то говорил, может быть дать сразу на полгода, до июля, в Евросоюзе говорили", - заявил Топорнин.
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Эксперт отмечает, что британский премьер еще не потерял решимости выйти из ЕС даже в срок до 31 октября. "Есть вариант переговорить с Брюсселем и сказать ему: не надо предоставлять нам отсрочку, давайте, как мы раньше договорились, 31 октября выйдем. Тут парламент будет бессилен, потому что он повлиять на Брюссель не сможет. Он может всего лишь попросить об отсрочке, но повлиять на его решение он не может", - пояснил Топорнин.
Хотя выход без соглашения, который последует при отказе ЕС предоставить Лондону новую отсрочку, нежелателен для обеих сторон, аргументом за такое решение для Брюсселя будет стремление к определенности, считает эксперт. "Вечно продлевать (срок выхода – ред.) они тоже не могут, потому что нужна какая-то определенность, нужно как-то понимать, как Евросоюзу дальше развиваться с Британией или без Британии… У Евросоюза тоже есть заинтересованность поставить точку в этом вопросе", - заявил он.
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Если попытки урегулировать вопрос с Брюсселем или переубедить депутатов, которые ранее не поддержали инициативу Джонсона, не увенчаются успехом, встанет вопрос о внеочередных парламентских выборах.
"Выборы должны стать если не своего рода референдумом, то прообразом именно голосования британцев по вопросу о Brexit", - отметил Топорнин.
Именно на такой вариант развития событий может рассчитывать оппозиция.
"(Парламентарии - ред.) преследуют, наверное, и узкокорыстные цели, чтобы Джонсон получил как можно больше негатива. И, наверное, в какой-то степени все рассчитывают на то, что разрешением данной ситуации станут внеочередные парламентские выборы", - заявил политолог, отметив, что голосование станет более вероятным при получении отсрочки от Брюсселя.
В любом случае, сейчас развитие событий будет зависеть от премьера Джонсона. "Инициатива находится в его руках, хотя он не обладает большинством, не предлагать законопроекты, предлагать какие-то решения – он обладает такой возможностью", - отметил эксперт.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвропейский парламентЕвросоюзВеликобританияВ мире
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