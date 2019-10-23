На развитие наукоградов Подмосковья в 2019 году направили 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На развитие наукоградов Подмосковья в 2019 году направили 2,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций и инноваций.

"Приумножение научного потенциала, является одной из приоритетных задач для Подмосковья. Только в 2019 году мы потратили 2,5 миллиарда рублей на развитие наукоградов в регионе", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства региона Вадима Хромова.