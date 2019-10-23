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Новости Подмосковья

На развитие наукоградов Подмосковья в 2019 году направили 2,5 млрд рублей

10:56 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На развитие наукоградов Подмосковья в 2019 году направили 2,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций и инноваций.
"Приумножение научного потенциала, является одной из приоритетных задач для Подмосковья. Только в 2019 году мы потратили 2,5 миллиарда рублей на развитие наукоградов в регионе", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства региона Вадима Хромова.
По данным министерства, Московская область занимает второе место в России по числу работников, занятых исследованиями, а также второе место по затратам на научные исследования и разработки.
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