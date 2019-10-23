Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защититься от кражи денег

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, как обезопасить себя от кражи денег с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам.

По его словам, не следует устанавливать неизвестные приложения, переходить по незнакомым ссылкам, а также совершать какие-либо действия по указаниям людей, которые звонят с неизвестного номера.

"Половина нашей безопасности — это цифровая гигиена. Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы", — сказал эксперт в комментарии RT.

Он отметил, что пользователь также может обратиться к банковскому сотруднику, чтобы ограничить возможность управления деньгами с телефона.