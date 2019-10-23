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РИА Новости

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защититься от кражи денег

10:54 23.10.2019 (обновлено: 13:25 23.10.2019)
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© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, как обезопасить себя от кражи денег с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам.
По его словам, не следует устанавливать неизвестные приложения, переходить по незнакомым ссылкам, а также совершать какие-либо действия по указаниям людей, которые звонят с неизвестного номера.
"Половина нашей безопасности — это цифровая гигиена. Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы", — сказал эксперт в комментарии RT.
Он отметил, что пользователь также может обратиться к банковскому сотруднику, чтобы ограничить возможность управления деньгами с телефона.
Масалович подчеркнул, что создание новых схем мошенничества — это только один из шагов злоумышленников. Ключевой же момент, по его словам, — это попытка найти пользователя, готового идти на контакт.
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