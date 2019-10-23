В Петербурге следователя заподозрили в получении взятки

"Подозреваемый неоднократно вымогал от женщины взятку в сумме 500 тысяч рублей за скорейшее окончание расследования, а также за занижение суммы ущерба и за невыделение из уголовного дела материалов, свидетельствующих о совершении женщиной преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").