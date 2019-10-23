Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T10:28Z
https://ria.ru/20191023/1560098831.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

В Петербурге следователя заподозрили в получении взятки

10:28 23.10.2019
108
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Следователь ОВД Петергофского района Петербурга подозревается в вымогательстве взятки в сумме 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Проводится служебная проверка по факту возбуждения уголовного дела о получении взятки сотрудником органов внутренних дел", - сказано в сообщении.
Сотрудники ФСБ РФ
20 октября, 15:44РИА Новости
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
По данным пресс-службы, 21 октября в городе Петергоф сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России установили личность следователя районного ОВД, подозреваемого в получении взятки.
"Подозреваемый неоднократно вымогал от женщины взятку в сумме 500 тысяч рублей за скорейшее окончание расследования, а также за занижение суммы ущерба и за невыделение из уголовного дела материалов, свидетельствующих о совершении женщиной преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Подозреваемый получил от женщины требуемую им взятку в сумме 15 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 485 тысяч рублей, после чего был задержан.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
18 октября, 10:52РИА Новости
В Брянске полицейского задержали при получении взятки
500000
Обсудить 0
МВД РФЛенинградская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Газовый баллончик
В Петербурге пассажир автобуса, не желая платить, распылил газ в кондуктора
РИА
Новости
Бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский в перерыве заседания украинского парламента в Киеве
СК завершил расследование дела экс-главы минтранса Украины Рудьковского
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Свердловской области возбудили уголовное дело после исчезновения девочки
Борис Дубровский
Адвокат заявил об отмене дела против челябинского экс-губернатора
Лента
новостей
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
В Крыму введут систему материального стимулирования чиновников
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Эритрея присматривается к российским катерам и вертолетам, заявили в ФСВТС
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов рассказал о подготовке заседания конституционного комитета Сирии
Задержание
В Петербурге при задержании пенсионера пострадал полицейский
Пригород Багдада
Ираку нужно помочь в строительстве дорог, жилья и школ, заявил глава МИД
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве правозащитника задержали за попытку мошенничества
Два сотрудника Управления древностей Израиля на месте 1500-летней церкви в Бейт-Шемеш. 23 октября 2019
Израильские археологи нашли древний храм, посвященный неизвестному мученику
Кибербезопасность
В Group-IB рассказали, сколько денег похитили хакеры в первом полугодии
Работа оперативных служб на месте ДТП в районе д. 6 в Погорельском переулке в Москве, где водитель сбил двух женщин. 23 октября 2019
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
Лента новостейМолния