В Петербурге следователя заподозрили в получении взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Следователь ОВД Петергофского района Петербурга подозревается в вымогательстве взятки в сумме 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Проводится служебная проверка по факту возбуждения уголовного дела о получении взятки сотрудником органов внутренних дел", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 21 октября в городе Петергоф сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России установили личность следователя районного ОВД, подозреваемого в получении взятки.
"Подозреваемый неоднократно вымогал от женщины взятку в сумме 500 тысяч рублей за скорейшее окончание расследования, а также за занижение суммы ущерба и за невыделение из уголовного дела материалов, свидетельствующих о совершении женщиной преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Подозреваемый получил от женщины требуемую им взятку в сумме 15 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 485 тысяч рублей, после чего был задержан.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
18 октября, 10:52РИА НовостиВ Брянске полицейского задержали при получении взятки