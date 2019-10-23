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РИА Новости

Зеленский предложил отменить государственную монополию на спиртовую отрасль

10:27 23.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную раду законопроект, который предполагает либерализацию производства и оборота спирта, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Как отмечается, в течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.
"Этот проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции. В частности, документом с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии. Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из страны. Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.
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При этом для защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные кабинетом министров Украины предприятия.
На Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт". Предприятие собираются выставить на приватизацию.
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Ситуация на УкраинеУкрспиртВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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