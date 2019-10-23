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РИА Новости
РИА Наука

Greenpeace назвал компании-лидеры по загрязнению природы упаковкой

10:20 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий СобченкоОтходы
Отходы
© РИА Новости / Григорий Собченко
Отходы. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Компании-лидеры по выпуску товаров повседневного спроса Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Coca-Cola и Mondelez больше других загрязняют окружающую среду пластиковой упаковкой, говорится в докладе российского отделения Greenpeace, посвященном неправильным бизнес-решениям по сокращению отходов.
"Глобальные и региональные аудиты отходов показали, что среди брендированного мусора чаще всего встречается пластиковая упаковка основных производителей товаров повседневного спроса (FMCG): Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Coca-Cola и Mondelez", - говорится в докладе.
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По мнению экспертов Greenpeace, заявления компаний о применении перерабатываемой упаковки не решают проблемы загрязнения. Как утверждают экологи, предпринимаемые ими меры направлены на продолжение использования одноразовой упаковки. Кроме того, считанное количество компаний раскрыли данные о реальном количестве пластика, который они используют.
"Кризис загрязнения окружающей среды пластиком разрешится, только когда компании, которые получают прибыль от одноразового пластика, объявят ему бойкот и начнут сокращать производство", - говорится в докладе.
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