Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи. Архивное фото

Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи

СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах", — уточнил он.

Сейчас Москва выполняет контракты на поставку вооружений в 20 африканских государств, среди них Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола, добавил собеседник агентства.

При этом общий портфель заказов на этот и последующие годы насчитывает 14 миллиардов долларов, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

На форуме стало известно, что Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 ударных вертолётов Ми-35. Кроме того, Эритрея проявила интерес к российским ракетным катерам и вертолетам.