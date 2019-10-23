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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

10:09 23.10.2019 (обновлено: 11:18 23.10.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах", — уточнил он.

Сейчас Москва выполняет контракты на поставку вооружений в 20 африканских государств, среди них Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола, добавил собеседник агентства.
При этом общий портфель заказов на этот и последующие годы насчитывает 14 миллиардов долларов, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
На форуме стало известно, что Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 ударных вертолётов Ми-35. Кроме того, Эритрея проявила интерес к российским ракетным катерам и вертолетам.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАлександр МихеевРособоронэкспортАфрикаУгандаРоссияАнголаВ мире
Популярные комментарии
Отлично. Вот и Африка теперь будет защищена от желающих "разодрать" и поживиться.
23 октября, 10:18
lyuda.terenteva.55
1210002
опять в кредит за счёт российских пенсионеров, а попозже и вовсе простит
23 октября, 11:12
KKKerk Krenston
900006
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