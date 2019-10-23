Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", заявили в "Рособоронэкспорте"

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", контракт завершён, заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе форума "Россия – Африка".
"Да, контракт завершён. Эфиопская сторона думает о дельнейшем развитии ВТС с нами, конкретных новых заявок от эфиопской стороны пока не поступало", - сказал он.
В феврале 2019 года эфиопская телекомпания ETV показала военный парад в Аддис-Абебе, в ходе которого был продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.