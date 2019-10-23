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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", заявили в "Рособоронэкспорте"

10:03 23.10.2019
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© Максим БлиновЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© Максим Блинов
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", контракт завершён, заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе форума "Россия – Африка".
"Да, контракт завершён. Эфиопская сторона думает о дельнейшем развитии ВТС с нами, конкретных новых заявок от эфиопской стороны пока не поступало", - сказал он.
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В феврале 2019 года эфиопская телекомпания ETV показала военный парад в Аддис-Абебе, в ходе которого был продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАлександр МихеевПанцирь-С1РособоронэкспортРоссияЭфиопияЭкономика
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