Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", заявили в "Рособоронэкспорте"

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", контракт завершён, заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе форума "Россия – Африка".

"Да, контракт завершён. Эфиопская сторона думает о дельнейшем развитии ВТС с нами, конкретных новых заявок от эфиопской стороны пока не поступало", - сказал он.

В феврале 2019 года эфиопская телекомпания ETV показала военный парад в Аддис-Абебе, в ходе которого был продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".