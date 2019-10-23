Под Челябинском от отравления газом в жилом доме погибли пять человек

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Пять человек погибли, по предварительным данным, от отравления угарным газом в жилом доме поселка Роза Коркинского района Челябинской области, еще двое доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, на месте происшествия в поселке Роза находятся подразделения МЧС, следственного комитета. ЧП произошло в жилом деревянном частном доме в среду.

"Жилой дом, где все произошло, газифицирован, пожара в доме не было. По предварительным данным, в доме находились 7 человек, 6 взрослых и подросток. В доме проснулась женщина, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В результате 5 человек погибли, еще двое доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.