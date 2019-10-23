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РИА Новости

Адвокат заявил об отмене дела против челябинского экс-губернатора

09:43 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБорис Дубровский
Борис Дубровский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Борис Дубровский. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского отменено следственным департаментом МВД РФ в связи с его необоснованностью и незаконностью, сообщил РИА Новости в среду адвокат Дубровского Рустам Курмаев.
Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что в отношении Дубровского возбуждено дело о превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей, расследованием которого займется следственный департамент МВД. Также сообщалось, что полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов просил сотрудников аппарата полпредства доложить ему о сути претензий.
Ранее замначальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Павел Ремесюк подтвердил, что в отношении Дубровского по материалам ФАС было возбуждено уголовное дело, он не смог уточнить, по какой статьей оно возбуждено.
Курмаев 14 октября сообщал РИА Новости, что ему неизвестно о возбуждении уголовного дела, также он уточнял, что защитой был направлен запрос в следственный департамент МВД России с просьбой уведомить, если уголовное дело есть.
"Постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное", - сказал он.
Борис Дубровский
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Он уточнил, что следственным департаментом МВД РФ постановление о возбуждении дела было отменено 15 октября, никого для дачи пояснений не вызывали. Он напомнил, что не был уведомлен о возбуждении дела, для участия в следственных действиях его не приглашали. Адвокат еще раз отметил, что, по его информации, уголовного дела не было. С учетом того, что постановление было отменено 15 октября, видимо, по этой причине все источники поясняли, что уголовного дела нет, отметил он.
Пресс-служба ФАС в августе 2018 года сообщала, что установила наличие антиконкурентного соглашения с участием губернатора Челябинской области Дубровского на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и направит материалы в МВД и Генпрокуратуру, а 18 марта на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения о двух антиконкурентных соглашениях. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора 19 марта.
Согласно пресс-релизу, участниками первого соглашения являются Дубровский, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и "Южуралмост". Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере.
Также установлено антиконкурентное соглашение "Южуралмоста" с заказчиком торгов на выполнение ремонта автодорог региона - министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение, их победителем стал "Южуралмост", при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.
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