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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после гибели рабочих на руднике под Красноярском

09:25 23.10.2019 (обновлено: 12:21 23.10.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынШахтеры на руднике "Таймырский"
Шахтеры на руднике Таймырский
© РИА Новости / Павел Лисицын
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех горнорабочих на руднике "Таймырский" в Норильске Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее во вторник компания "Норильский никель" сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет. Рудник уже работает в штатном режиме.
"Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 22 октября на руднике "Таймырский" двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, после того как мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Однако он также перестал выходить на связь. На их поиски отправили группу, которая обнаружила тела работников без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.
Шахта рудника Таймырский
Вчера, 19:39Радио Sputnik
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Добавляется, что в ходе предварительного расследования проведен осмотр места происшествия, назначены три медицинские судебные экспертизы тел погибших, запрошена техническая документация на предприятии, проводятся допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника, допросы сотрудников военизированного горно-спасательного отряда.
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НорникельАвария на руднике "Таймырский" под КрасноярскомСледственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
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