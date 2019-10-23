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РИА Новости

Глава контактной группы рассказал о российско-ливийских энергопроектах

08:18 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов во время интервью
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов во время интервью
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Первые результаты проектов Ливии и РФ в сфере энергетики появятся уже в этом году, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов по итогам встречи с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем.
Саррадж прибыл во вторник вечером в Сочи для участия в саммите Россия-Африка.
"Мы работаем давно с национальной нефтяной корпорацией (Ливии - ред.), и правительство в Триполи помогает и поддерживает нас в этом направлении", - сказал Деньгов.
"Мы уже добились определенных результатов. Проекты в этом году уже начнутся реализовываться. Уже в этом году мы увидим первые результаты", - подчеркнул он.
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Лев ДеньговТриполиЛивияВ мире
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