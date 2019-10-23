Глава контактной группы рассказал о российско-ливийских энергопроектах

Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов во время интервью

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Первые результаты проектов Ливии и РФ в сфере энергетики появятся уже в этом году, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов по итогам встречи с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем.

Саррадж прибыл во вторник вечером в Сочи для участия в саммите Россия-Африка.

"Мы работаем давно с национальной нефтяной корпорацией (Ливии - ред.), и правительство в Триполи помогает и поддерживает нас в этом направлении", - сказал Деньгов.