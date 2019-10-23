На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками. Об этом изданию "Думская" рассказал заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.
"Реалии показали, что катер "Гюрза-М" не может выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности (планировавшийся к установке противотанковый комплекс в конце концов не был установлен)", — заявил Рыженко.
Неудачной оказалась и концепция бронирования катера — он вышел тяжелым и дорогим, отметил военный, добавив, что в реалиях морского боя броня его не спасет.
"Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской", — пояснил он. При этом разрабатываемые Украиной проекты ракетных катеров типа "Лань" и "Веспа" также давно устарели, добавил Рыженко.
В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщали украинские СМИ, из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались. Два бронекатера вместе с экипажами были задержаны 25 ноября 2018 года погранслужбой ФСБ при нарушении российской границы в районе Керченского пролива.
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