При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

"Улица Пушкинская, 34, недалеко от кафе "Пророк". Здесь прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое мужчин, девушка, которая проходила рядом, получила ранения. Ее госпитализировали", — сообщил корреспондент на странице портала в фейсбуке.

Как рассказали свидетели, на ступеньках рядом с кафе "Пророк" сидели двое мужчин, один из них, предположительно, был военным. Они вертели в руках гранату, после чего прогремел взрыв, передает портал.