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РИА Новости

При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

00:24 23.10.2019 (обновлено: 11:37 23.10.2019)
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© Фото : Полиция КиеваМесто взрыва в Киеве
Место взрыва в Киеве
© Фото : Полиция Киева
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва гранаты возле кафе в центре Киева, сообщает в среду портал "Информатор Киев".

"Улица Пушкинская, 34, недалеко от кафе "Пророк". Здесь прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое мужчин, девушка, которая проходила рядом, получила ранения. Ее госпитализировали", — сообщил корреспондент на странице портала в фейсбуке.

На данный момент на месте работают полицейские и находятся машины скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как рассказали свидетели, на ступеньках рядом с кафе "Пророк" сидели двое мужчин, один из них, предположительно, был военным. Они вертели в руках гранату, после чего прогремел взрыв, передает портал.
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