Межгосударственные отношения России и Нигерии

Президент РФ Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Нигерии Стив Дэвис Угба на церемонии вручения верительных грамот. 11 апреля 2018

По государственной линии Нигерии оказывалось содействие в проведении геологоразведочных работ, создании промышленной инфраструктуры, подготовке национальных кадров, развитии здравоохранения.

Связи между Россией и Нигерией носят традиционно дружественный характер. В 2001 году президент Нигерии Олусегун Обасанджо посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого была подписана Декларация о принципах дружественных отношений и партнерстве.

В июне 2009 года состоялся визит в Абуджу президента России Дмитрия Медведева, по итогам которого был подписан пакет совместных документов. В частности, заключены соглашения о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии и о поощрении и взаимной защите капиталовложений, меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. "Газпром" и Нигерийская национальная нефтяная корпорация подписали учредительные документы о создании совместного предприятия.

В марте 2009 года министр иностранных дел Нигерии Оджо Мадуэкве в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. 17 ноября 2010 года Сергей Лавров посетил Абуджу, состоялись его переговоры с президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном и министром иностранных дел Одейном Аджумогобией.

30 мая 2015 года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят президентом Нигерии Мухаммаду Бухари.

Важным этапом в поддержании политических контактов стал рабочий визит министра иностранных дел Нигерии Джефри Онеямы в Москву 29-31 мая 2017 года . В ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Развиваются парламентские связи России и Нигерии. В октябре 2017 года "на полях" 137-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге прошли переговоры председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Сената Нигерии Абубакара Букола Сараки.

В июне 2018 года нигерийская делегация во главе с председателем Сената Национальной Ассамблеи Абубакаром Букола Сараки посетила Москву с официальным визитом, в ходе которого, он снова встретился с Валентиной Матвиенко.

С 2004 года действует межправительственная российско-нигерийская смешанная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в Абудже в ноябре 2016 года. Функционирует также Деловой совет Россия-Нигерия, созданный в целях активизации российско-нигерийского сотрудничества между частным бизнесом двух стран.

По данным ФТС России, в 2018 году товарооборот России с Нигерией составил около 767 миллионов долларов (российский экспорт – 733,7 миллиона долларов, импорт – 33,1 миллиона долларов. В первом полугодии 2019 года товарооборот России с Нигерией составил 141,3 миллиона долларов (российский экспорт – 132,6 миллиона долларов, импорт – 8,7 миллиона долларов). В структуре экспорта России в Нигерию основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты; металлы и изделия из них; продукцию химической промышленности. Импорт России из Нигерии представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности.

Реализуется взаимовыгодное партнерство в атомной сфере. В 2012 году в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Нигерии атомной электростанции, в 2016 году – соглашение o строительстве Центра ядерных исследований и технологий.

30 октября 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ) Россия и Нигерия подписали Соглашение о развитии проектов по сооружению и эксплуатации АЭС и Центра с многоцелевым исследовательским реактором на территории Нигерии. На полях международного форума "Атомэкспо-2018" в Сочи было подписано соглашение между дочерней компанией ГК "Росатом" АО "Росатом Оверсиз" и Комиссией по атомной энергетики Нигерии.

В 2009 году "Газпром" совместно с нигерийской государственной корпорацией Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) на паритетных началах создали СП NiGaz Energy Company Limited.

Приоритетными направлениями работы СП являются: осуществление газовых и энергетических проектов, разработка месторождений природного газа, строительство газотранспортной инфраструктуры, сооружение новых и восстановление существующих электрогенерирующих мощностей, работающих на природном газе

В сентябре 2014 года ОАО "Лукойл" вошло в глубоководный проект на блоке OML-140 на шельфе Нигерии в Западной Африке.

Нигерия ведет переговоры с Россией о завершении строительства сталелитейного завода Аджаокута, строительство которого было начато при помощи СССР. Также Нигерия заинтересована в участии ОАО "РЖД" в модернизации железнодорожной системы страны. Нигерия также обсуждает проекты с "Газпромом", "Лукойлом", экспортной компанией ALLWE, "Уралкалием" и др.

В 2017 году Россия и Нигерия подписали соглашение о военном сотрудничестве. Нигерия заинтересована в покупке российской военной техники. Нигерия уже заключила контракт на закупку вертолетов Ми-35, шесть из них уже были поставлены

Продолжается подготовка нигерийских национальных кадров в российских вузах.

В октябре 2017 года нигерийская делегация приняла участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.