Стив Угба: Нигерия может пригласить российских военных обучать спецназ

Президенты России и Нигерии Владимир Путин и Мохаммаду Бухари подпишут в октябре на полях саммита РФ-Африка в Сочи соглашение по военно-техническому сотрудничеству, которое откроет новые возможности для двух стран осуществлять поставки продукции военного назначения и обучать специалистов. О том, как Россия может помочь Нигерии в борьбе с терроризмом, учитывая опыт российских ВКС в Сирии, совместных планах по добыче полезных ископаемых и перспективных экономических проектах с российскими компаниями рассказал в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.

— В конце октября в Сочи пройдет саммит Россия-Африка, президент Нигерии Мохаммаду Бухари подтвердил свое участие. Планируются ли его переговоры с президентом Путиным и какие основные темы будут обсуждать лидеры?

— Прежде всего позвольте мне поблагодарить вас за интерес, проявленный к моей стране. В настоящий момент мы стараемся открыть Нигерию для России и Россию для Нигерии. Президент Бухари возглавит нигерийскую делегацию на саммите в Сочи и на экономическом форуме РФ-Африка. Мы рассчитываем, что на полях этих мероприятий пройдут переговоры двух лидеров. Мы ищем возможности установления партнерских отношений в таких сферах, как безопасность, добыча полезных ископаемых, развитие инфраструктуры, атомная энергетика, нефть и газ, сельское хозяйство, наука и технологии и индустриализация. Нигерия играет важную роль на континенте, и мы хотим укреплять отношения с Россией, которая также играет важную роль на мировой арене.

— Какими будут основные темы для обсуждения на переговорах Путина и Бухари?

— В основном они будут касаться трех вопросов. Во-первых, это тема диверсификации экономики. Как вы знаете, Нигерия является нефтедобывающей страной, но учитывая волатильность на рынке нефти и ту неопределенность, которая вытекает из опоры только на продажу нефти, сейчас моя страна старается диверсифицировать свою экономику и уйти только от продажи нефти, в чем, кстати, Россия преуспела. Россия также является важнейшей газо- и нефтедобывающей страной, но она смогла диверсифицировать свою экономику и Нигерии в этом отношении есть чему поучиться. Поэтому мы будем обсуждать возможность оказания помощи Нигерии в диверсификации экономики, а также в укреплении нефтяного сектора страны. Второй вопрос, который будет обсуждаться, это проблема борьбы с коррупцией. Мы хотим попросить помощи России в борьбе с этим злом, мы готовим соглашения с РФ по помощи в борьбе с коррупцией. Третья тема для обсуждения – это вопросы безопасности, потому что Нигерия сталкивается со многими вызовами в области безопасности. Нигерия занимает менее одного миллиона квадратных километров, в то время как площадь России составляет 17 миллионов квадратных километров, но у России получилось стабилизировать ситуацию с безопасностью. Поэтому президент Бухари спросит у Путина, как России это удается? И чему мы можем научиться у России, чтобы справиться с теми проблемами, которые возникают у Нигерии?

— Будут ли подписаны какие-то соглашения в ходе визита Бухари в Сочи?

— Мы рассчитываем, что будут подписаны соглашения. Президент прибудет в Россию с большой делегацией, в состав которой войдут министры, губернаторы штатов, а также большая делегация представителей бизнес-кругов, порядка 50 человек. Они будут рассматривать возможность заключения договоров в различных сферах, в том числе по добыче полезных ископаемых, по развитию инфраструктуры, в нефтяной и газовой областях, сельском хозяйстве и так далее. Мы также рассчитываем, что на уровне правительств будут обсуждаться вопросы безопасности. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое должно быть ратифицировано обеими сторонами. Кроме того, идут переговоры о завершении строительства сталелитейного завода Аджаокута, строительство которого было начато в свое время с помощью СССР, – это крупнейшее производство стали в Африке. Мы хотим, чтобы Россия вернулась и помогла нам закончить строительство этого завода. Мы знаем, что у России есть возможности и технологии возродить этот проект. Кроме того, у нас есть производство алюминия ALSCON и мы стараемся привлечь компанию "Русал" к сотрудничеству. Есть и проект по строительству металлургического завода, который в советское время строила компания "Тяжпромэкспорт". Мы рассчитываем, что будут соглашения по этим проектам, но переговоры все еще продолжаются и никаких окончательных решений еще не принято.

Мы также заинтересованы в том, чтобы российская компания РЖД помогла Нигерии в модернизации ее железнодорожной системы. Нигерия также обсуждает проекты с Газпромом, Лукойлом, экспортной компанией ALLWE, Уралкалием и другими. Мы ждем российских инвестиций в Нигерию.

В военной сфере также есть ряд технологий и военной техники, в которой мы заинтересованы и которую может предложить Россия. В настоящий момент экономическое сотрудничество между Москвой и Абуджей находится на довольно низком уровне и мы хотим его развивать.

— Вы упомянули, что Нигерия заинтересована в российской военной технике. О чем конкретно идет речь?

— Мы заинтересованы в покупке самолетов, вертолетов, танков, в военно-морской технике, в оборудовании для разведки для борьбы с терроризмом на нашей территории. Мы уверены, что с помощью России у нас получится разгромить группировку "Боко Харам", учитывая опыт России в борьбе с ИГИЛ* в Сирии. Подобного уровня военно-технического сотрудничества с Россией мы ожидаем.

— Нигерия заинтересована в покупке истребителей последнего поколения, как, например, Су-30 или Су-57?

— Нигерия думает об обновлении своего авиапарка, однако пока никаких контрактов на покупку истребителей Су-30 заключено не было. У нас есть контракт на закупку вертолетов Ми-35, шесть из которых уже были поставлены. На вопрос, когда будут поставлены остальные шесть, лучше ответит наш министр обороны, но мы ожидаем, что Россия будет не только поставлять нам военную технику, но и обучать наших специалистов.

Мы надеемся, что президент Бухари сможет довести переговоры до логического конца и подписать соглашения по военно-техническому сотрудничеству в Сочи. Соглашение готово, когда президент приедет в Сочи, обе стороны его подпишут. Соглашение откроет новые возможности в таких сферах, как поставки продукции военного назначения, обучение специалистов. Нигерия настроена очень твердо в вопросе борьбы с терроризмом. И мы рассчитываем на помощь России.

— Есть ли ясность, когда будет осуществлена поставка оставшихся вертолетов Ми-35?

— Пока мы обсуждаем модальности того, чтобы обеспечить поставку. Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить. Россия – надежный партнер, которая всегда выполняет свои обязательства. Мы обязательно договоримся о поставке оставшихся вертолетов Ми-35, а затем будем смотреть, что мы можем сделать еще в рамках закона.

— Основная проблема с поставками заключается в антироссийских санкциях?

— В санкциях и в вопросе оплаты этих вертолетов и истребителей. Мы работаем над модальностями оплаты и надеемся, что во время визита президента эти вопросы будут решены.

— Могут ли страны начать оплату по таким контрактам в национальных валютах?

— Нет, но я думаю, есть много креативных путей для проведения платежей, которые бы не нарушали санкции против РФ. Мы стараемся работать в рамках системы, так, чтобы Россия ничего не потеряла, но чтобы и Нигерия не проиграла. График поставок будет обсуждаться. Список наших пожеланий довольно длинный. Мы продолжаем обсуждать с Россией эти вопросы. Но хочу подчеркнуть, без российской помощи, без российской техники борьба с террористами в моей стране будет сталкиваться с очень большими вызовами. Мы заинтересованы в том, чтобы это оборудование было закуплено и поставлено в срок.

— Говоря о российской помощи в борьбе с терроризмом, планирует ли Нигерия приглашать в страну российских военных специалистов, чтобы они оказывали содействие нигерийским силам на земле?

— Нет, мы заинтересованы в том, чтобы такая страна, как Россия, помогла нам в обучении и тренировке наших военнослужащих. Это может быть или в Нигерии, или в России. На самом деле нигерийские военные приезжают в Россию на обучение. Если будет необходимо и в зависимости от достигнутых договоренностей, мы можем пригласить российских военных специалистов в Нигерию, чтобы они там занимались обучением наших военных. Но мы сами будем решать наши проблемы, хотя нам и понадобятся знания и компетенция России в том, чтобы обучить наши силы специального назначения. Хотя речь ведь идет не только о России: США, Франция также занимаются обучением наших военных. Мы готовы принимать помощь от любой страны.

— Но сейчас российских военных специалистов в Нигерии нет?

— Я бы не сказал, что в Нигерии нет присутствия российских военных специалистов. Но на этот вопрос лучше ответит наш министр обороны.

— Вы имеете в виду, что в Нигерии есть российские военные советники?

— Как я уже сказал, на этот вопрос сможет ответить наш министр обороны. Надеюсь, после саммита в Сочи, если это будет необходимо, мы сможем провести переоценку уровня вовлеченности российских технических специалистов в Нигерии. Но мы, конечно, не будем просить Россию прийти и сделать за нас нашу работу. Мы не сделаем этого, мы будем контролировать все сами. Но мы заинтересованы в помощи других стран, в том числе России.

— На какой стадии находится проект по строительству двух атомных электростанций в Нигерии с участием Росатома?

— В Нигерии очень большой дефицит электроэнергии. И мы ищем различные способы решения этой проблемы и рассматриваем все варианты, включая энергию возобновляемых источников. Росатом является нашим главным партнером в строительстве двух атомных электростанций. В прошлом году мы подписали соглашение в Абу-Даби. Пока определены места строительства будущих атомных электростанций. Нигерия твердо намерена использовать атомную энергию в мирных целях.

— Когда планируется начать строительство?

— Этот вопрос будут обсуждать наши президенты в Сочи. Все дело в финансировании. Если мы сможем найти деньги и гарантировать оплату, я уверен, что Росатом сможет начать строительство хоть завтра. Сейчас эти вопросы обсуждаются.

— Удовлетворена ли Нигерия условиями продления соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран? Устраивает ли Абуджу нынешнее положение с ценами на нефть на мировом рынке с учетом последних событий в Саудовской Аравии, а теперь в Ираке и в Эквадоре?

— Мы обеспокоены атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Мы также обеспокоены и напряженностью в Венесуэле и в других странах, которые влияют на поставки нефти. Все эти вопросы оказывают влияние на нефтяной рынок и ведут к сокращению добычи нефти, которые, в свою очередь, ведут к повышению стоимости и спроса на нефть. С одной стороны, Нигерия должна была бы быть рада тому, что цена на нефть растет. Но мы не хотим радоваться чужим трагедиям. Нигерия заинтересована в стабилизации цен на нефть совместно с нашими партнерами из ОПЕК.

Поэтому, если ОПЕК примет решение продолжать сокращение производства нефти, мы его поддержим. Конечно, у Нигерии есть своя позиция и свое видение о том, какой должна быть идеальная цена на нефть, но Нигерия также является командным игроком. Мы будем полностью выполнять свои обязательства согласно квотам ОПЕК.

— После прошедшего чемпионата мира по футболу было много сообщений об обманутых болельщиках из стран Африки, в том числе Нигерии, которые были вынуждены нелегально оставаться в России. Решена ли сейчас эта проблема?