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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Судана

03:49 23.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и государственный министр иностранных дел Республики Судан Камаль Исмаил во время встречи в Москве. 27 сентября 2016
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и государственный министр иностранных дел Республики Судан Камаль Исмаил во время встречи в Москве. 27 сентября 2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дипломатические отношения между СССР и Суданом были установлены 5 января 1956 года.
В 1960-е годы были подписаны долгосрочные соглашения, на основе которых успешно развивалось сотрудничество между двумя странами в различных областях. С начала 1970-х Судан в одностороннем порядке пошел на свертывание контактов с СССР. После военного переворота в апреле 1985 года, свергнувшего режим президента Джафара Нимейри (1971-1985), отношения двух стран по инициативе суданской стороны стали постепенно восстанавливаться.
29 декабря 1991 года Судан заявил об официальном признании Российской Федерации.
Политический диалог поддерживается на высшем и высоком уровне. Поддерживаются контакты по межпарламентской линии и по линии профильных министерств.
25 октября 2010 года состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого обсуждались некоторые аспекты российско-суданских отношений и вопросы внутрисуданского урегулирования.
8 декабря 2010 года президент России Дмитрий Медведев направил президенту Судана послание с изложением российского видения процессов, происходящих в Судане в преддверии референдума о статусе юга страны.
18-21 октября 2015 года вице-президент Судана Хассабу Абдеррахман посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого прошли его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским, а также состоялись встречи с представителями российских деловых кругов.
23 ноября 2017 года в Сочи состоялись переговоры лидеров двух стран, Владимира путина и Омара аль-Башира, на которых президенты обменялись мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
24 ноября 2017 прошла встреча президента Судана с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, на которой обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества стран. Правительства РФ и Судана подписали соглашения по атому, образованию и сельскому хозяйству.
14 июля 2018 года президент Судана Омар аль-Башир посетил Москву с частным визитом, в ходе которого встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. В ноябре 2001 года и мае 2006 года Москву посетили министры иностранных дел Судана Мустафа Исмаил и Лам Аколь, а в декабре 2010 года, мае 2012 года, апреле 2013 года и апреле 2014 года – глава МИД Али Карти.
3 декабря 2014 года состоялся рабочий визит Сергея Лаврова в Хартум, в ходе которого были проведены его встреча с президентом Судана и переговоры с Али Карти.
В сентябре 2015 года по приглашению российской стороны в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Судана и Южного Судана Ибрагима Гандура и Бенджамина Барнабы, состоялась трехсторонняя встреча с участием Сергея Лаврова.
10 сентября 2015 года Москву посетил министр иностранных дел Судана Ибрагим Гандур.
26 февраля 2016 года в Москве "на полях" третьей министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества Ибрагим Гандур провел беседу с Сергеем Лавровым.
26 сентября 2019 года в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Судана Абдуллой Хамдуком.
1-2 апреля 2013 года в Москве с рабочим визитом побывал председатель Дарфурской региональной администрации (ДРА) Тиджани Сисси.
Регулярный характер носят контакты в рамках сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Поддерживается практика приема спецпредставителей глав государств. Трижды в Москве побывал спецпредставитель президента Судана по Дарфуру Абдельрахим Хусейн (в октябре 2004 года в должности министра внутренних дел, в октябре 2006 и в ноябре 2008 года – министра обороны) с целью передачи посланий президента Судана на имя президента России по дарфурской проблеме.
3 апреля 2009 года Москву посетил спецпредставитель президента Судана, министр финансов и национальной экономики Авада Аль-Джаз, 7 декабря 2012 года – помощник президента Судана Нафие Али Нафие. В сентябре 2017 года Москву вновь посетил Авада Аль-Джаз, в статусе помощника президента Судана, заместителя председателя Национального комитета по связям со странами БРИКС.
Поддерживаются контакты по межпарламентской линии. Парламентарии Судана принимали участие в третьем Международном парламентском форуме в 2014 году, в четвертом Международном парламентском форуме в Москве в 2015 году и в 137-й сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в 2017 году.
В декабре 2010 года в качестве главного механизма внешнеполитического взаимодействия и координации работы по развитию многопрофильного сотрудничества высокого уровня был учрежден Российско-Суданский Рабочий комитет высокого уровня.
Проведены семь его заседаний, последнее – в Судане 9 ноября 2018 года.
С сентября 2013 года функционирует Российско-Суданская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Шестое заседание МПК состоялось в Москве 10-12 декабря 2018 года.
С июня 2010 года действует Российско-Суданский деловой совет (РСДС).
Торгово-экономические связи с Суданом регулируются межправительственным Соглашением о торговле, экономическом и техническом сотрудничестве (1998).
По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот между Россией и Суданом по итогам 2018 года составил 510,4 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 509,3 миллиона долларов и импорт – 1,07 миллиона долларов. Товарооборот между Россией и Суданом по итогам первого полугодия 2019 года составил 112,7 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 112,6 миллиона долларов и импорт – 171,3 тысяч долларов.
В структуре экспорта России в Судан основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукцию химической промышленности; древесину и целлюлозно-бумажные изделия. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
Российские компании, в том числе занимающиеся добычей минеральных ресурсов, активно работают в Судане.
В декабре 2017 года российская компания "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) и Министерство водных ресурсов, ирригации и электроэнергии Судана подписали соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории Судана.
В последнее время позитивные сдвиги есть в военно-техническом и военном сотрудничестве. Наблюдаются обмены между специалистами России и Судана.
Сотрудничество в сфере науки, культуры и образования носит ограниченный характер. Главное направление – подготовка суданских специалистов в российских вузах. В Хартумском университете ведется преподавание русского языка. В Судане действуют Ассоциация выпускников советских и российских вузов и Общество судано-российской дружбы.
Развивается сотрудничество в сфере здравоохранения: в 2013 году Минздравом России был заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки с министерством здравоохранения Республики Судан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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