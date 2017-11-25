Глава Судана оценил свой первый визит в Россию

СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир считает свой первый в истории визит в Россию сильным импульсом к развитию отношений двух стран в различных сферах, включая экономику, политику и торговлю, сообщил он в интервью РИА Новости.

Аль-Башир ранее встретился в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, а позже — с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как сообщалось, правительства РФ и Судана подписали соглашения по атому, образованию и сельскому хозяйству.

"Мой визит содержит очень сильный импульс как первый визит в Россию, в его рамках была проделана большая работа по меморандумам и соглашениям", — заявил аль-Башир.

Президент Судана отметил, что его встречи с Путиным, Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу прошли замечательно.

"Происходит прорыв в развитии отношений по различным направлениям: политике, экономике, торговле, даже культуре и в военном секторе, в этом направлении делаются большие шаги", — заявил аль-Башир.