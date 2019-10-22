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РИА Новости

И.о. посла США назвал причину задержки разморозки военной помощи Украине

23:58 22.10.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. США задерживали разморозку военной помощи Украине по внутриполитическим причинам, заявил и. о. посла США на Украине Билл Тейлор в ходе показаний перед конгрессом.
Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
"В августе и сентябре этого года меня стало беспокоить то, что наши отношения с Украиной были в корне подорваны непостоянно действующими, неформальными каналами проведения политики США и задержкой необходимой помощи в сфере безопасности по внутриполитическим причинам", - говорится в заявлении Тейлора, опубликованном в газете Washington Post.
Тейлор подчеркнул, что "уважает значимость взаимоотношений с Украиной " и что национальная безопасность США "требует, чтобы эти отношения оставались прочными".
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Как ранее стало известно из опубликованных текстовых сообщений бывшего спецпосланника США по Украине Курта Волкера, Тейлор высказывал серьезную обеспокоенность относительно заморозки военной помощи Украине и усматривал в этом желание президента Трампа получить выгоду для своей политической кампании. Тогда дипломат предупредил официальные лица в Вашингтоне: с заморозкой помощи США уже пошатнули веру украинцев.
Демократы палаты представителей США расследуют, превысил ли Трамп полномочия, находясь у власти, когда попросил власти в Киеве начать расследование против своего политического конкурента-демократа Джо Байдена и его сына Хантера.
В настоящее время три комитета палаты представителей США проводят интервью со свидетелями по "украинскому делу", а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украина Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.
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Свидетели дают показания в закрытом режиме в специально защищенном помещении в конгрессе - так называемом "СКИФе" (SCIF, Sensitive Compartmented Information Facilities, что означает "пункт сбора и обработки секретной информации с особым режимом хранения"). Это помещение предназначено для работы с секретными документами.
Интервью со свидетелями проводят главным образом юристы, а не только конгрессмены, как это обычно принято на открытых слушаниях. Общение со свидетелями может длиться целые сутки. Конгрессмены редко комментируют по существу проведения интервью со свидетелями, однако зачастую американские СМИ получают информацию с источников по прошедшим показаниям.
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