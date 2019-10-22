В Госдуме прокомментировали итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия вносит конструктив в процесс урегулирования турецко-курдского конфликта, в частности выступает гарантом стабильности, заявил член комитета по международным делам Сергей Железняк, комментируя итоги встречи лидеров РФ и Турции в Сочи.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Сочи приняли меморандум по ситуации в Сирии, который, по мнению лидеров, позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничные службы будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего начнется российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

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"Россия вносит конструктивный тон в процесс урегулирования турецко-курдского конфликта. Сегодня мы стали свидетелями очередной значимой победы российской внешней политики. Наша страна в лице главы государства вновь предлагает миролюбивую повестку, выступает гарантом стабильности и демонстрирует способность оказывать позитивное влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Он отметил, что подписанный в итоге диалога лидеров России и Турции меморандум о взаимопонимании станет "дорожной картой" для перевода конфликтной ситуации на турецко-сирийской границе к этапу мирных переговоров.

"Исключительно важно, что президент Эрдоган заверил в готовности Турции следовать в русле резолюций СБ ООН и достигнутых договоренностей в рамках Астанинского процесса", - сказал депутат.

Железняк подчеркнул, что Россия и Турция совместно нацелены на сохранение территориальной целостности и государственности Сирии, способствуя формированию и работе конституционного комитета.

В свою очередь, коллега Железняка, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что Россия предложила исключительно взвешенное решение - урегулировать сирийско-турецкий конфликт на основе "пакта Аданы" 1998 года.

"Заключенные в период добрососедских отношений между Турцией и Сирией, Аданские соглашения позволяют обеспечить компромисс для всех участников мирного процесса", - написала Панина на своей странице в Facebook.

Парламентарий добавила, что Россия упрочила свое положение в Сирии.