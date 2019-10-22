Лавров и Шойгу пожурили журналистов за отсутствие манер

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пожурил журналиста, наступившего на текст меморандума России и Турции по сирийскому урегулированию, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров остался недоволен манерами сотрудников СМИ, которые во время пресс-конференции по итогам встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана задавали вопросы, не представляясь.

"Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму", - сказал Шойгу журналисту, который в ходе пресс-конференции пытался подойти ближе и наступил на лежащий на полу текст меморандума.

Лавров в свою очередь сделал замечание журналистке, которая пыталась задать очередной вопрос и не представилась.

Вы не представляетесь, между прочим. В отличие от RT ни у кого хороших манер я не наблюдаю. Сергей Лавров министр иностранных дел России министр иностранных дел России

"Мы просто торопимся больше вопросов задать", — оправдались журналисты, которые действительно выкрикивали вопросы к спикерам, перебивая друг друга и не называя себя.