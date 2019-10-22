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РИА Новости

Лавров и Шойгу пожурили журналистов за отсутствие манер

22:36 22.10.2019 (обновлено: 22:42 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пожурил журналиста, наступившего на текст меморандума России и Турции по сирийскому урегулированию, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров остался недоволен манерами сотрудников СМИ, которые во время пресс-конференции по итогам встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана задавали вопросы, не представляясь.
"Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму", - сказал Шойгу журналисту, который в ходе пресс-конференции пытался подойти ближе и наступил на лежащий на полу текст меморандума.
Лавров в свою очередь сделал замечание журналистке, которая пыталась задать очередной вопрос и не представилась.

Вы не представляетесь, между прочим. В отличие от RT ни у кого хороших манер я не наблюдаю.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
"Мы просто торопимся больше вопросов задать", — оправдались журналисты, которые действительно выкрикивали вопросы к спикерам, перебивая друг друга и не называя себя.
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Сергей ЛавровСергей ШойгуСочиТурцияРоссияВ мире
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"а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров остался недоволен манерами сотрудников СМИ, которые во время пресс-конференции по итогам встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана задавали вопросы, не представляясь." - авт. "Что посеешь, то и пожнёшь!"
23 октября, 04:31
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