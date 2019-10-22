Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T23:58Z
https://ria.ru/20191022/1560088987.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153016/59/1530165961_0:34:1280:754_1036x0_80_0_0_819bc6fe2fa8dae737143bc1ee037697.jpg
РИА Новости

Эрдоган по ошибке заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС

22:06 22.10.2019 (обновлено: 23:58 22.10.2019)
1799
© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган по ошибке сообщил о гибели двух россиян во время строительства АЭС "Аккую" в Турции. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
16 сентября, 14:40РИА Новости
"Росатом" намерен до конца года начать строительство блока №2 АЭС "Аккую"
В действительности жертвами аварии стали два украинца. Смертельное ДТП с микроавтобусом, на котором ехали работники сооружаемой в провинции Мерсин "Аккую", произошло 19 октября. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова заявила, что в ДТП получил ранения россиянин, его жизни ничего не угрожает.
В российском диппредставительстве позднее пояснили РБК, что путаница произошла из-за того, что в турецких СМИ ошибочно растиражировали информацию о гибели российских специалистов.
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Вчера, 19:57Война в Сирии
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
66614324
Обсудить 1
АЭС "Аккую"ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал встречу Путина и Эрдогана триумфом дипломатии
РИА
Новости
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Лавров и Шойгу пожурили журналистов за отсутствие манер
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи. 17 мая 2018
Путин проинформировал Асада о положениях меморандума России и Турции
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
У США есть полтора часа на выполнение обязательств по Сирии, заявил Шойгу
Министр обороны США Марк Эспер
Пентагон не исключил, что Турцию обвинят в военных преступлениях в Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве
Сергей Шойгу
Шойгу оценил потребность в дополнительных силах для патрулирования в Сирии
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Говорить о контроле Асада над северо-востоком Сирии рано, считает эксперт
Пожилая пара в Куксхафене, Германия
Бундеcбанк предложил повысить пенсионный возраст в Германии до 69 лет
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Лента новостейМолния