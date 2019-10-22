Эрдоган по ошибке заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган по ошибке сообщил о гибели двух россиян во время строительства АЭС "Аккую" в Турции. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.