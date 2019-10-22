Администрация Эрдогана позитивно оценила соглашение с Россией по Сирии

"Сегодняшнее соглашение между Турцией и Россией знаменует начало новой эры в наших двусторонних отношениях. Это великий день для цивилизованных стран, борющихся с террористическими группировками. Территориальная целостность и политическое единство Сирии являются ключом к стабильному будущему в регионе", - написал Алтун в Twitter.

По итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник в Сочи было подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". Начиная с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.