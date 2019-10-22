Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T23:08Z
https://ria.ru/20191022/1560088698.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/71/1560087127_0:0:2926:1647_1036x0_80_0_0_edadaccec3a7611c40c73b63f3360482.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Администрация Эрдогана позитивно оценила соглашение с Россией по Сирии

21:54 22.10.2019 (обновлено: 23:08 22.10.2019)
408
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Соглашение между Турцией и Россией по сирийскому урегулированию, подписанное в Сочи, знаменует начало новой эры в отношениях двух стран, заявил глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун во вторник.
"Сегодняшнее соглашение между Турцией и Россией знаменует начало новой эры в наших двусторонних отношениях. Это великий день для цивилизованных стран, борющихся с террористическими группировками. Территориальная целостность и политическое единство Сирии являются ключом к стабильному будущему в регионе", - написал Алтун в Twitter.
По итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник в Сочи было подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". Начиная с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
Вчера, 21:17Война в Сирии
Лавров: Россия и Турция заявили о приверженности Астанинскому формату
1600003
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Говорить о контроле Асада над северо-востоком Сирии рано, считает эксперт
РИА
Новости
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал встречу Путина и Эрдогана триумфом дипломатии
Министр обороны США Марк Эспер
Пентагон не исключил, что Турцию обвинят в военных преступлениях в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи. 17 мая 2018
Путин проинформировал Асада о положениях меморандума России и Турции
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Глава Международной кризисной группы Роберт Малли
Асад и Эрдоган вряд ли будут сотрудничать напрямую по Сирии, заявил эксперт
Сергей Шойгу
Шойгу оценил потребность в дополнительных силах для патрулирования в Сирии
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
У США есть полтора часа на выполнение обязательств по Сирии, заявил Шойгу
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Эрдоган рассказал о соглашении между Россией и Турцией по ситуации в Сирии
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
Эрдоган по ошибке заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Переговоры Путина и Эрдогана завершились успехом, считает эксперт
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
03:48Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
03:42Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон
Лента новостейМолния