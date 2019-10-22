Асад и Эрдоган вряд ли будут сотрудничать напрямую по Сирии, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Президенты Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган вряд ли будут сотрудничать напрямую по САР даже с учетом новых обстоятельств, но это возможно при посредничестве России, сообщил бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли.

Эксперт отметил, что Россия играет роль влиятельного игрока по Сирии: "У нее есть влияние, некоторые рычаги давления, связи, каналы коммуникации со всеми сторонами - режимом, Турцией, СДС (Сирийскими демократическими силами), со всеми на земле". "И это то, чего нет у США. И сейчас Россия играет роль в попытке достичь договоренностей между Турцией и режимом. Возможно, чего-то между режимом и СДС", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.

В то же время Малли отверг возможность прямого диалога между Асадом и Эрдоганом. "Мне сложно представить, чтобы они договаривались напрямую. Но это то, куда хочет прийти на помощь Россия", - добавил бывший представитель администрации.

По его мнению, одним из главных вопросов после достижения турецко-российских договоренностей является то, какую часть территорий будут теперь контролировать курды.

Ранее во вторник завершились переговоры президентов РФ и Турции, в ходе которых главы государств договорились о совместном патрулировании зоны рядом с турецкой операцией в Сирии.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.