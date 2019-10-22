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РИА Новости

Британские депутаты отказались рассматривать билль о Brexit за три дня

21:38 22.10.2019 (обновлено: 21:45 22.10.2019)
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© AP Photo / Parliamentary Recording Unit via Associated PressЗаседание парламента в Лондоне, Великобритания
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Parliamentary Recording Unit via Associated Press
ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел очередное сокрушительное поражение в парламенте: депутаты отказались рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок.
За предложение Джонсона проголосовали 308 депутатов, против - 322.
Ранее Джонсон предупреждал, что в случае отклонения его графика он снимет законопроект с рассмотрения вовсе, что угрожает выходом Великобритании из ЕС 31 октября без сделки.
Если же ЕС согласится продлить срок Brexit, хотя Джонсон уговаривает это не делать, то в Великобритании в ближайшее время пройдут всеобщие выборы.
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