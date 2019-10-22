Британские депутаты отказались рассматривать билль о Brexit за три дня

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел очередное сокрушительное поражение в парламенте: депутаты отказались рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок.

За предложение Джонсона проголосовали 308 депутатов, против - 322.

Ранее Джонсон предупреждал, что в случае отклонения его графика он снимет законопроект с рассмотрения вовсе, что угрожает выходом Великобритании из ЕС 31 октября без сделки.