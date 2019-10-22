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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу заявил о побеге около 500 террористов из тюрем на севере Сирии

21:33 22.10.2019
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© Фото : страница в Facebook Игоря ДодонаМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : страница в Facebook Игоря Додона
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Порядка 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за двое суток, когда охрана была снята, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры", - сказал Шойгу журналистам.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября сообщил, что турецкая военная операция прекращается, далее все будет зависеть от отвода курдских сил.
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* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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