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РИА Новости

ВВС армии Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Триполи

21:29 22.10.2019
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
ТРИПОЛИ, 22 окт - РИА Новости. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Митига в столице Ливии Триполи, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
"Авиация ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА – ред.) нанесла авиаудары по долговременным огневым точкам (ДОТ), складам оружия и инфраструктуре военной части в аэропорту Митига, которые формирования и вооруженные террористические группировки использовали для хранения техники и ракет турецких беспилотников", - сообщил аль-Мисмари.
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В свою очередь, военный источник в Триполи заявил РИА Новости, что авиация ЛНА нанесла удары по позициям сил правительства национального согласия (ПНС) в ряде районов на востоке и юге ливийской столицы.
Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
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