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РИА Новости
Война в Сирии

Переговоры Путина и Эрдогана завершились успехом, считает эксперт

21:12 22.10.2019 (обновлено: 21:26 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи завершились успехом, прояснены нюансы во взглядах на происходящее на севере Сирии, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.
"На мой взгляд, переговоры завершились успехом. Существовали некоторые нюансы во взглядах на происходящее на северо-востоке Сирии, теперь Россия и Турция договорились о еще большей координации на всех уровнях, как на политическом, так и на военном", - сообщила РИА Новости эксперт.
Как отметила Супонина, важно, что Эрдоган, судя по всему, хорошо понимает, что цель России – это возвращение единства Сирии. "И исходя из этого, пребывание Турции на северо-востоке этой страны должно быть временным, а дальнейшие шаги должны быть согласованы с правительством в Дамаске", - сказала эксперт.
Также она отметила, что Россия, как видно по итогам этих переговоров, готова осуществлять посредничество между Турцией и Сирией.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября сообщил, что турецкая военная операция прекращается, далее все будет зависеть от отвода курдских сил.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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