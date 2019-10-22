Шойгу оценил потребность в дополнительных силах для патрулирования в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Подразделений военной полиции РФ для патрулирования в Сирии пока достаточно, но потребуется дополнительная техника, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
По итогам встречи президентов во вторник в Сочи был принят меморандум по ситуации в САР. Согласно одному из пунктов этого документа, после вывода курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы начнется российско-турецкое патрулирование к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.
"Если говорить по задачам сегодняшнего дня, их достаточно. Если говорить о будущем, то у нас есть ряд территорий, которые уже в силу налаживания нормальной мирной жизни в этом не нуждаются", - сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос, нужно ли будет увеличить число подразделений военной полиции в Сирии.
"По поводу дополнительных: мы, естественно, считаем, и сразу с листа, что называется, сказать этого не можем. Но потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным для того, чтобы там действительно не допустить каких-то серьезных инцидентов, тем более что патрулирование будет совместным", - уточнил глава Минобороны.