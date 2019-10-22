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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу заявил о трудностях возвращения боевиков из Сирии на родину

20:50 22.10.2019 (обновлено: 23:11 22.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проблема возвращения на родину боевиков из Сирии гораздо серьезнее, чем кажется, так как это не отрегулировано международным правом.
"Следующий вопрос - это возвращение их (боевиков - ред.) в свои страны. Он намного сложнее, чем кажется, выходит далеко за рамки простого заявления в Twitter - "приезжайте и забирайте". Там возникает масса правовых вопросов, которые никоим образом никак не отрегулированы международным правом", - сказал Шойгу после переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по вопросам Сирии.
По его словам, для решения этого вопроса "надо будет либо создавать какие-либо отдельные органы, либо этим нужно заниматься структурам ООН". "Потому что в своих странах они считаются эмигрировавшим, здесь они считаются террористами. Кем они будут возвращаться? Как те, кто побывал в туристической поездке за рубежом, или как те, кто принимал участие (в боевых действиях на стороне террористов - ред.)?", - заключил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном
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