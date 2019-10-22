Шойгу заявил о трудностях возвращения боевиков из Сирии на родину

"Следующий вопрос - это возвращение их (боевиков - ред.) в свои страны. Он намного сложнее, чем кажется, выходит далеко за рамки простого заявления в Twitter - "приезжайте и забирайте". Там возникает масса правовых вопросов, которые никоим образом никак не отрегулированы международным правом", - сказал Шойгу после переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по вопросам Сирии.

По его словам, для решения этого вопроса "надо будет либо создавать какие-либо отдельные органы, либо этим нужно заниматься структурам ООН". "Потому что в своих странах они считаются эмигрировавшим, здесь они считаются террористами. Кем они будут возвращаться? Как те, кто побывал в туристической поездке за рубежом, или как те, кто принимал участие (в боевых действиях на стороне террористов - ред.)?", - заключил он.