Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T21:02Z
https://ria.ru/20191022/1560086365.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156001/27/1560012741_0:273:3072:2001_1036x0_80_0_0_355e38cdfa096ea687d61e8c0fcdca1d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

У США есть полтора часа на выполнение обязательств по Сирии, заявил Шойгу

20:37 22.10.2019 (обновлено: 21:02 22.10.2019)
17554
© РИА Новости / Жанна МанукянСергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
© РИА Новости / Жанна Манукян
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. У США осталось полтора часа, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Буквально для того, чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них осталось 1 час 31 минута. Через 1 час 31 минуту истекают те самые 120 часов, которые они взяли, чтобы выполнить все то, что было написано в тех трех пунктах. Их было то три, то 11, что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения", - сказал Шойгу.
Во вторник РФ и Турция заключили соглашение по Сирии. По мнению лидеров РФ и Турции, этот документ позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 20:16Война в Сирии
Эрдоган рассказал о цели операции "Источник мира" в Сирии
295192031163
Обсудить 5
Война в СирииШойгуВойна в СирииСШАВ мире
Популярные комментарии
Я так понимаю минусы тут американцы ставят))
22 октября, 20:46
llevone2017
311600033
И что будет через полтора часа этим американцам?..
22 октября, 21:25
iivanaivazovscky
743007
Рекомендуем
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются больше шести часов
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
Российские и сирийские войска войдут в зону за пределами турецкой операции
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Лавров и Шойгу пожурили журналистов за отсутствие манер
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф выразил соболезнования из-за смерти дочери посла Ирана в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: в решении по Сирии мы не озираемся на противоречивую позицию США
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Банкноты номиналом 1000 рублей
Названа сумма невостребованных россиянами выигрышей в лотерею
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Лента новостейМолния