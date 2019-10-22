У США есть полтора часа на выполнение обязательств по Сирии, заявил Шойгу

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. У США осталось полтора часа, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Буквально для того, чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них осталось 1 час 31 минута. Через 1 час 31 минуту истекают те самые 120 часов, которые они взяли, чтобы выполнить все то, что было написано в тех трех пунктах. Их было то три, то 11, что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения", - сказал Шойгу.
Во вторник РФ и Турция заключили соглашение по Сирии. По мнению лидеров РФ и Турции, этот документ позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе.