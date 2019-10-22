Эрдоган назвал дату отвода курдских формирований от границы с Турцией

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, начиная со среды, все курдские формирования в Сирии должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией, достигнута также договоренность о совместном патрулировании с РФ.
"Начиная с завтрашнего дня, будем осуществлять наш проект. В течение 150 часов все террористы YPG (сил самообороны курдов) и тяжелые вооружения будут отодвинуты на 30 километров вглубь и ликвидированы. Совместные наши патрули на протяжении 10-километровой глубины будут осуществляться. Все террористы YPG будут выведены с этой территории. Оба государства будут принимать все необходимые меры, чтобы террористы не проникали, и будут работать в плотной координации", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также добавил, что РФ и Турция будут прилагать усилия для того, чтобы достичь политического урегулирования в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.