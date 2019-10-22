Эрдоган назвал дату отвода курдских формирований от границы с Турцией

"Начиная с завтрашнего дня, будем осуществлять наш проект. В течение 150 часов все террористы YPG (сил самообороны курдов) и тяжелые вооружения будут отодвинуты на 30 километров вглубь и ликвидированы. Совместные наши патрули на протяжении 10-километровой глубины будут осуществляться. Все террористы YPG будут выведены с этой территории. Оба государства будут принимать все необходимые меры, чтобы террористы не проникали, и будут работать в плотной координации", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.